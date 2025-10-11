Apertura

Si intrufola in un b&b e ruba televisore di 55 pollici, denunciato trentacinquenne 

Decisivo l’alto senso civico di un residente della zona che, notando qualcosa di strano, ha chiamato il numero unico di emergenza

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

È riuscito ad intrufolarsi in una struttura ricettiva, chiusa al pubblico in questo periodo dell’anno, e portare via un televisore di cinquantacinque pollici. È successo a Campobello di Licata dove i carabinieri hanno individuato e denunciato l’autore del furto. Si tratta di un trentacinquenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Dovrà rispondere del reato di furto aggravato e inosservanza degli obblighi imposti dalla misura cautelare. Decisivo l’alto senso civico di un residente della zona che, notando qualcosa di strano, ha chiamato il numero unico di emergenza. Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto non c’era più nessuno ma, dopo una indagine lampo, sono riusciti a rintracciare il 35enne. Il televisore è stato restituito e l’uomo denunciato. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’agrigentino Gero Miccichè tra le “firme” del gioco Battlefield, il nuovo successo di EA
Palermo

Il “pugno chiuso” tradisce lo spacciatore, arrestato 44enne
Palma di Montechiaro

Ok al ricorso di una struttura sanitaria di Palma di Montechiaro, Tar “apre” a nuovi accreditamenti 
Enna

Ruba attrezzatura ad un imprenditore agricolo, denunciato
Apertura

Si intrufola in un b&b e ruba televisore di 55 pollici, denunciato trentacinquenne 
Agrigento

Trasportava turista senza aver attivato il tassametro, multa e fermo del taxi