Siciliano e la compagna muoiono in un incidente alle Canarie, ferito il figlio di 6 anni

Un incidente, l’altro giorno a Lanzarote, nelle Isole Canarie spagnole, uno scontro tra una macchina e un autobus. A perdere la vita il trentenne messinese, originario di Fondachelli Fantina, Giuseppe Lombardo e la sua compagna, Marta Copete Alvarez. Con loro il figlio: un bimbo di sei anni che sarebbe rimasto ferito (per il piccolo solo la frattura di una gamba e di un braccio) ma non è in pericolo di vita. Lo scontro frontale con un autobus proveniente in direzione opposta, lungo il lungo rettilineo che conduce alla celebre località turistica di Playa Blanca. Sembrerebbe che nell’incidente siano state coinvolte anche altre due auto.