Sicurezza sul lavoro, irregolarità in un canile: denunciata la titolare 

I carabinieri del Nas hanno eseguito un controllo in un canile della provincia di Agrigento riscontrano alcune irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro. Al termine dell’accertamento, effettuato in una struttura della provincia, i militari dell’Arma hanno denunciato la cinquantenne responsabile della struttura.

Alla donna vengono contestati l’omissione nell’approntamento del documento valutazione dei rischi riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’omissione nella predisposizione dei presidi antincendio. Tutto in regola, invece, la parte che riguarda la salute degli animali, cani di piccola e media taglia tenuti in buone condizioni.