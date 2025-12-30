Apertura

Silenzio e applausi per l’ultimo saluto all’artista Lorenzo Reina

Una chiesa gremita per l’ultimo saluto al padre creatore del Teatro Andromeda

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Si sono svolti nella Chiesa Madre di Santo Stefano di Quisquina i funerali dell’artista Lorenzo Reina, creatore del Teatro Andromeda, venuto a mancare improvvisamente all’età di 65 anni.
Una chiesa gremita, rose rosse sulla bara di Lorenzo, toccante l’ultimo saluto del figlio Libero, un assordante silenzio fuori dalla Chiesa accompagnato da lunghissimi applausi di riconoscimento e affetto.

Lorenzo, eterno visionario, lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’arte.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Sicilia

Gli auguri di Schifani per il nuovo anno: “La Sicilia cresce, il lavoro resta la priorità”
Sicilia by Italpress

Violenta rissa tra vicini di casa, 2 arresti e 4 denunce
Agrigento

Gramaglia: “Ecco perchè ho votato contro il bilancio di previsione”
Catania

Si intrufola in una villetta per rubare le grondaie, pluripregiudicato arrestato in flagranza
Catania

Trasportava 2 tonnellate di fuochi d’artificio, denunciato sessantenne
Cultura

“Siculiana in the world”, dalle origini di Ayrton Senna al nuovo Ufficio delle Radici
banner italpress istituzionale banner italpress tv