Apertura

Sciacca, picchiato e insultato perchè figlio di genitori cinesi: denunciati due minorenni

Un16enne e 17 enne devono rispondere di lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri di Sciacca hanno denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni due adolescenti di 16 e 17 anni per lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale. I due giovani sarebbero tra i responsabili dell’aggressione ai danni di un ventenne italiano, figlio di genitori cinesi, avvenuta a Sciacca.

L’episodio risale allo scorso 28 novembre e si è verificato nella zona dello Stazzone. Il giovane, a stava facendo rientro a casa, quando sarebbe stato improvvisamente accerchiato da un gruppo di coetanei. Il branco lo avrebbe aggredito con calci e pugni, accompagnando la violenza fisica con insulti a sfondo razziale urlati a gran voce.

A seguito dell’aggressione, il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e diversi traumi, giudicati guaribili in circa 25 giorni.

Le indagini sono state avviate immediatamente dai carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità degli aggressori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Nascondeva 20 chili di marijuana nel seminterrato, arrestato 34enne a Palma di Montechiaro 
Apertura

Cadavere seminudo trovato in spiaggia, al via indagini
Apertura

Sorpreso con cocaina, hashish e crack: denunciato licatese
Catania

Beccato al volo mentre si reca a consegnare droga: arrestato
Catania

Il cane fiuta la marijuana in tubo di scarico, denunciato uno spacciatore
Favara

Il CGA boccia la Regione per i ritardi relativi al PRG di Favara: i terreni tornano edificabili
banner italpress istituzionale banner italpress tv