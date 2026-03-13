Sorpreso con un chilo di cocaina sul furgone, condanna definitiva per Fallea

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Carmelo Fallea, 51 anni, di Favara, per essere stato sorpreso in possesso di un chilo di cocaina mentre si trovava a bordo di un furgone. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso della difesa, ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria.

I fatti risalgono al 25 luglio 2023. Fallea, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, viene bloccato dai carabinieri alle porte di Favara mentre si trova a bordo di un furgone in compagnia del fratello (assolto). Poco prima di essere fermato l’uomo getta dal finestrino un pacco al cui interno vi era un chilo di cocaina.

In quell’occasione non venne gettata soltanto la cocaina ma anche un cellulare. Dalle successive indagini emerse un fitto scambio di chiamate e messaggi con Gabriele Minio, arrestato nel dicembre dello scorso anno nel blitz contro i clan di Villaseta e Porto Empedocle. Quella partita di droga, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata ceduta proprio dalla cosca.