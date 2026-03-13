Sorpresi a rubare in una villetta, tre arresti

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, hanno arrestato, nella flagranza del reato di furto aggravato, due donne e un uomo di Belmonte di età compresa tra i 24 e i 30 anni, tutti noti alle forze di polizia, sorpresi all’interno di una villetta in via Chinnici.

​L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un privato cittadino al Numero Unico di Emergenza 112 che, ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente presso l’abitazione. Una volta all’interno, i Carabinieri hanno bloccato il gruppo proprio mentre era intento ad asportare la rubinetteria, appena smontata dai sanitari dell’immobile di proprietà di un pensionato palermitano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avevano guadagnato l’accesso alla villa dopo aver tagliato le grate di una finestra. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire, all’interno dell’auto in uso ai soggetti, due borse contenenti diversi strumenti da scasso utilizzati per l’effrazione.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese che, ha applicato alla 24enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il 29enne gli arresti domiciliari e per la 30enne l’obbligo di dimora.