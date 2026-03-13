È morto l’ex agente segreto Bruno Contrada
Ex numero tre del Sisde negli anni piu' violenti della guerra di mafia a Palermo, e' stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica
E’ morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni piu’ violenti della guerra di mafia a Palermo, e’ stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Contrada sconto’ 8 anni della pena) e successivamente alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) e a un risarcimento per l’ex poliziotto. Bruno Contrada e’ morto ieri sera poco prima di mezzanotte. Lo apprende l’AGI da fonti della famiglia. I funerali si terranno sabato a Palermo.