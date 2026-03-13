È morto l’ex agente segreto Bruno Contrada

E’ morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni piu’ violenti della guerra di mafia a Palermo, e’ stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Contrada sconto’ 8 anni della pena) e successivamente alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) e a un risarcimento per l’ex poliziotto. Bruno Contrada e’ morto ieri sera poco prima di mezzanotte. Lo apprende l’AGI da fonti della famiglia. I funerali si terranno sabato a Palermo.