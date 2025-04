Staccano telecamere e rubano cassa e cellulare, ladri “visitano” bar nella villa comunale 

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti sono riusciti a fare irruzione nel bar Piccolo Paradiso che si trova all’interno della villa comunale in Viale della Vittoria. I malviventi hanno rotto un infisso con delle pietre e poi hanno anche staccato il contatore per mettere fuori uso l’impianto di videosorveglianza. Una volta dentro l’attività commerciale sono riusciti a rubare il registratore di cassa e un cellulare.

All’interno della cassa, secondo una prima ricostruzione, c’erano poche decine di euro. A fare la scoperta sono stati i proprietari del bar che hanno immediatamente denunciato il furto. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato. Non è escluso che ad agire possano essere stati gli stessi individui che negli ultimi giorni hanno anche tentato un furto con spaccata in una tabaccheria in Corso Umberto.