Stalking all’ex compagna nonostante il braccialetto elettronico, arrestato 

In manette un quarantenne di Licata. Avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante gli fosse stato applicato il braccialetto elettronico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento imposto e l’applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri di Licata hanno arrestato un quarantenne del posto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Agrigento. Il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare disponendo nei confronti dell’indagato la custoda in carcere.

I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno trasferito il quarantenne nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione rendendosi protagonista di atti persecutori e minacce. Per questo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ma la prescrizione sarebbe stata disattesa facendo così scattare l’arresto. 

