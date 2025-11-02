Apertura

Stessa auto bruciata due volte in pochi giorni: Polizia indaga

poliziotti del Commissariato di Canicattì confidano molto sulle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Nel giro di pochissimi giorni un’autovettura Volkswagen Golf è stata bruciata due volte da ignoti (per ora) delinquenti. Il fatto è accaduto a Canicattì ed ha per vittima un bracciante agricolo di 33 anni. L’autovettura era stata bruciata una prima volta un paio di settimane fa. Sconosciuto il movente. Al bracciante non è rimasto altro da fare che subire la violenza e far riparare la Volkswagen Golf e tornare ad utilizzarla.

 L’altra notte il secondo episodio: l’auto, parcheggiata nelle vicinanze di casa del giovane è stata nuovamente incendiata. A questo punto le indagini hanno preso una direzione ben precisa e i poliziotti del Commissariato di Canicattì confidano molto sulle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona per risolvere il caso.

