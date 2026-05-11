Lampedusa

Servizio oncologico a Lampedusa, l’assessore Caruso: “Continuità assistenziale e prossimità”

Sono 30 le visite effettuate in 4 mesi dell'equipe del Policlinico di Palermo

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

“I primi importanti risultati raggiunti dal nuovo servizio oncologico decentrato, attivo nei locali del Poliambulatorio dell’Asp di Palermo a Lampedusa, confermano che l’assistenza sanitaria sul territorio, ancor di più nelle realtà insulari e periferiche, deve ripartire da un solido rapporto di collaborazione tra le varie istituzioni, mettendo a sistema strutture e professionalità”. Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, commentando il lavoro dell’equipe oncologica del Policlinico di Palermo che ha garantito sull’isola, nei primi quattro mesi di attività, 30 visite ambulatoriali.

“Ringrazio tutti i sanitari che stanno svolgendo con impegno un servizio fondamentale a Lampedusa, garantendo continuità assistenziale e cure di prossimità – ha aggiunto Caruso – ringrazio l’oncologa Maria Rosaria Valerio, che guida l’attività, la direttrice generale del Policlinico diPalermo  Maria Grazia Furnari e il direttore generale dell’Asp di Palermo Alberto Firenze, perché questa iniziativa condivisa consente di ridurre disagi, spese e spostamenti ai pazienti oncologici che vivono in un territorio insulare, offrendo equità di accesso alle cure. Auspico che progetti come questo possano essere replicati in altri contesti simili, con l’obiettivo di andare incontro sempre di più ai bisogni dell’utenza e di potenziare le attività di prevenzione sul territorio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme l’auto di insegnante a Canicattì, indagini 
Agrigento

Il bimbo di 10 anni caduto dal balcone ad Agrigento è fuori pericolo 
di Gioacchino Schicchi

Numero legale, questo sconosciuto: il Consiglio comunale non riesce a stare in piedi
Agrigento

Scontro tra auto alle porte di Fontanelle, una si ribalta: ferito 59enne 
Agrigento

Molesta clienti di un negozio a Villaggio Mosè, aveva un coltello: denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv