Strage di Altavilla, arrestata la 17enne sopravvissuta: “Ha partecipato alle torture”

La figlia 17enne di Giovanni Barreca, M.B., – unica sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano – è stata arrestata per concorso in omicidio. La Procura per i minorenni l’aveva fermata due giorni fa: questa mattina il Gip ha convalidato il fermo e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nella strage – al culmine di un “rito collettivo” in preda a “un delirio mistico” – sono morti i fratelli Kevin ed Emanuel e la madre Antonella Salamone uccisi dal capofamiglia con la complicità di una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina.

La figlia 17enne di Giovanni Barreca, ‘risparmiata’ nella strage di Altavilla Milicia, e’ indagata dalla procura dei minori di Palermo, per concorso in omicidio. Stamane nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio, il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha detto di avere trasmetto gli atti “alla procura dei minori” in merito a un possibile coinvolgimento della ragazza nei riti per ‘scacciare i demoni’ e nelle torture che hanno riguardato la madre Antonella Salamone e i suoi due fratelli, le tre vittime della strage familiare nella quale e’ coinvolta anche una coppia di palermitani tuttora in carcere.