Lions Club Agrigento Host, consegnati i riconoscimenti del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”

La memoria che si trasforma in futuro, il ricordo che diventa opportunità concreta per i giovani. È questo il significato più autentico del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”, istituito dal Lions Club Agrigento Host per onorare la figura dell’indimenticato socio Peppino Cultrera, mantenendone vivi i valori attraverso la promozione del merito, della cultura e dell’eccellenza universitaria.

Nella suggestiva cornice dell’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Agrigento si è svolta venerdì 24 luglio, la cerimonia conclusiva della III Edizione del Premio, bandita nel corso del precedente anno sociale sotto la presidenza di Egla Tornambè Corallo. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività del Club, capace di coniugare il ricordo di una figura esemplare con la valorizzazione del talento delle nuove generazioni.

A presiedere la cerimonia è stato il Presidente del Lions Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, che ha sottolineato come il Premio rappresenti un’importante testimonianza dello spirito di servizio lionistico, capace di trasformare la memoria in un investimento concreto sul futuro dei giovani e del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione del Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, dei familiari di Peppino Cultrera – con il figlio Salvatore Cultrera, protagonista di un intenso e commovente ricordo del padre – della Presidente della Zona 1 Agrigento del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Nancy Arena, dell’Immediata Past Presidente Egla Tornambè Corallo, del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, Arch. Alfonso Cimino, del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati e socio del Club, Avv. Antonino Gaziano, e dell’Assessore comunale Ing. Giuseppe Riccobene, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Agrigento.

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche la Prof.ssa Maria Grazia Sciortino, Coordinatrice del Corso di Laurea in Lingue e Traduzione per i Servizi Culturali e del Territorio, che ha portato il saluto della commissione esaminatrice delle tesi di laurea partecipanti al Premio, evidenziando il valore scientifico e culturale dei lavori presentati e l’importanza di iniziative che incentivano l’impegno degli studenti universitari.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai ringraziamenti rivolti al Polo Territoriale Universitario di Agrigento, che continua a sostenere con convinzione l’iniziativa, contribuendo alla sua crescita e al suo consolidamento. Un riconoscimento speciale è stato inoltre tributato al socio Giuseppe Caramazza, definito il vero motore del Premio, ideatore dell’iniziativa insieme al figlio e socio Salvatore Cultrera, per la passione, la dedizione e l’instancabile impegno che, anno dopo anno, ne garantiscono la continuità.

Momento centrale della cerimonia è stata la consegna dei riconoscimenti alle vincitrici della III Edizione del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”: Dott.ssa Giada Aleo; Dott.ssa Giorgia Maria; Dott.ssa Selin Santina Ingrao

Alle tre giovani laureate sono state rivolte le congratulazioni del Lions Club Agrigento Host, con l’auspicio che questo prestigioso riconoscimento rappresenti un ulteriore incentivo a proseguire il proprio percorso professionale e umano nel segno dell’eccellenza, della competenza e del servizio alla collettività.

Con la cerimonia si è conclusa ufficialmente la terza edizione del Premio, ma il percorso guarda già al futuro. Nel suo intervento conclusivo, il Presidente Salvatore Malluzzo ha infatti annunciato che il Club è già impegnato nell’organizzazione della IV Edizione, con l’obiettivo di rendere sempre più solido un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per il mondo universitario agrigentino.

Per il Lions Club Agrigento Host, il Premio dedicato a Peppino Cultrera rappresenta molto più di un semplice riconoscimento accademico: è un ponte tra memoria e futuro, un messaggio di fiducia rivolto ai giovani e un modo concreto per continuare a trasmettere quei valori di servizio, cultura, responsabilità e impegno civile che hanno contraddistinto la vita di Peppino Cultrera