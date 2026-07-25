Messina

Aggredisce la madre e la compagna, arrestato 52enne

L’arresto è scaturito da un intervento presso la locale guardia medica dove era stata segnalata la presenza di due donne vittime di una presunta violenza domestica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella giornata di ieri, a Moio Alcantara (ME), i Carabinieri della Stazione di Malvagna (ME), coadiuvati da quelli delle Stazioni di Graniti e Francavilla di Sicilia (ME), hanno arrestato in flagranza un 52enne del luogo, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia”. In particolare, l’arresto è scaturito da un intervento eseguito dai militari presso la locale guardia medica, ove era stata segnalata la presenza di due donne vittime di una presunta violenza domestica. 

I Carabinieri giunti sul posto si sono infatti imbattuti nella convivente e nella madre dell’uomo, le quali erano state appena medicate per le lesioni riportate a seguito della predetta aggressione, venendo giudicate guaribili, rispettivamente, in 10 e 30 giorni.  Pertanto, gli accertamenti eseguiti nella circostanza hanno consentito ai Carabinieri di chiarire l’accaduto, ricostruendo anche una serie di pregresse vessazioni fisiche e morali che duravano dal 2022. Alla luce di quanto emerso, il 52enne è stato quindi rintracciato dai Carabinieri e arrestato, per poi essere successivamente tradotto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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