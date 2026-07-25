Catania

Turista in balia delle onde per tre ore su un materassino, salvata

Una turista di 60 anni che è stata per tre ore in balia delle correnti mentre era in mare su un materassino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una turista di 60 anni che è stata per tre ore in balia delle correnti mentre era in mare su un materassino nel Catanese è stata soccorsa dalla polizia. Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione di suoi amici che non l’avevano vista rientrare. La Capitaneria di porto ha inviato tutte le unità in zona per le ricerche e i poliziotti della Questura di Catania a bordo delle moto d’acqua sono riusciti ad individuarla dopo un’ora di intensa attività di perlustrazione.

Dopo circa tre ore dall’ultima volta che era stata vista dagli amici, la donna è stata trovata tra gli scogli della timpa di Acireale, a distanza di tre chilometri rispetto al luogo in cui era scesa a mare. Ferita per per avere sbattuto su degli scogli, non appena ha visto gli agenti ha chiesto aiuto riferendo di essersi smarrita dopo essere stata trascinata dalla corrente. Con l’aiuto dei poliziotti la 60enne è stata fatta salire a bordo della moto d’acqua e poi è stata portata a terra dove c’erano un’ambulanza ed una Volante del Commissariato di Acireale. La donna ha riportato solo ferite lievi ed è stata medicata da medici sul posto per alcune escoriazioni.

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