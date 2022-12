Svaligiata casa a Palma di Montechiaro, portati via oro e 2 mila euro in contanti 

Colpo in un’abitazione in corso Brancatello, a Palma di Montechiaro. I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario di casa, sono riusciti a forzare l’ingresso ed entrare in casa. Una volta dentro, dopo aver messo a soqquadro l’appartamento, hanno portato via monili d’oro e duemila euro in contanti.

A fare la scoperta è stato il proprietario, una bracciante agricolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro che hanno avviato le indagini. Ad agire sicuramente più persone che hanno studiato nel dettaglio il colpo e che, probabilmente, conoscevano le abitudini del proprietario di casa.