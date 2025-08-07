Tenta furto in abitazione con la scusa dell’orologio, donna urla e mette in fuga ladra 

Ha agganciato la proprietaria di un appartamento cercando di convincerla ad entrare in casa per recuperare un orologio caduto nel suo balcone dal piano di sopra. La donna capisce che qualcosa non quadrava, comincia ad urlare e mette in fuga la ladra. È successo nel quartiere di Piano Lanterna, a Porto Empedocle. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Una donna ha atteso davanti il portone del condominio la proprietaria affermando di dover recuperare un orologio caduto dal piano di sopra. Una scusa che però non ha convinto la residente che, fiutando il pericolo, ha urlato a più non posso facendo scappare la malvivente. Appena qualche giorno fa, sempre a Porto Empedocle, due persone hanno svaligiato l’appartamento di un’anziana portando via oltre 10mila euro tra gioielli e preziosi dopo essere riusciti ad entrare in casa con una scusa.