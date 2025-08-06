Cronaca

Incendio in un terreno, trovato uomo morto: è un operaio della Rap

Indagini sono in corso per ricostruire cosa sia successo.

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Un uomo è stato trovato morto in un terreno in fiamme in via Darenu da Palermo a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una zona nei pressi di via Santa Maria di Gesù. Dopo aver spento il rogo hanno trovato il cadavere dell’uomo.

La vittima si chiamava Francesco Sanfilippo, aveva 54 anni ed era un operaio della Rap.

I Vigili hanno avvisato la Polizia e sul posto sono giunti gli investigatori della Squadra mobile. Al momento sono non chiare le cause della morte.

