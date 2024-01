Tentano di rubare due escavatori ma il colpo fallisce, indagini

Tentato furto nei pressi della strada ferrata tra Canicattì e Racalmuto. Ignoti malviventi hanno provato a rubare due escavatori di proprietà delle Ferrovie. I ladri hanno cercato di portare via i mezzi pesanti ma, per qualche motivo sconosciuto, non sono riusciti a mettere a segno il colpo. I proprietari degli escavatori si sono rivolti ai carabinieri che hanno avviato le indagini per dare un volto ai responsabili.