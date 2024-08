Tentato omicidio a Joppolo, 23enne ferito a colpi di pistola

Tentato omicidio a Joppolo Giancaxio. Un ventitreenne – T.A. – è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco all’addome. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Kennedy, nel centro del paese. Il giovane si è recato alla guardia medica per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale di Agrigento. Le sue condizioni sarebbero critiche. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che in breve tempo avrebbero individuato un coetaneo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, che però dovrà trovare conferma dall’attività investigativa, alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una lite per futili motivi.

IN AGGIORNAMENTO