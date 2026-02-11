Apertura

Due auto si ribaltano dopo scontro frontale: tre feriti

Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 44, nel tratto di strada che collega Bivio Gulfa e Sambuca di Sicilia

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Violento scontro tra due auto lungo la Strada Provinciale 44, nel tratto di strada che collega Bivio Gulfa e Sambuca di Sicilia. Dopo l’impatto entrambi i mezzi si sono ribaltati. Il bilancio è di tre feriti, trasferite con delle ambulanze all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Per fortuna, nessuno in prognosi riservata ma hanno riportato diverse contusioni. Sul luogo hanno operato due squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, e i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Bloccato il traffico.

