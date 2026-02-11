Agrigento

Morto dopo essere stato investito mentre attraversa la strada, eseguita autopsia 

La procura di Agrigento, che indaga per omicidio stradale, ha dissequestrato la salma riconsegnandola ai familiari per i funerali

È stata eseguita questo pomeriggio, presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, l’autopsia sul corpo di Pietro Tedesco, il pensionato 79enne deceduto nelle scorse ore a distanza di quasi un mese dall’incidente in cui era rimasto coinvolto.

L’esame autoptico, disposto dalla procura di Agrigento, è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi. La vittima era stato investito da un’auto – condotta da una donna – mentre attraversava la strada nel centro della Città dei templi, a pochi passi dalla sede della Prefettura.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche e, dopo un primo ricovero al San Giovanni di Dio, era stato trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta dove però, purtroppo, è deceduto. La procura di Agrigento, dopo aver disposto l’autopsia, ha dissequestrato la salma riconsegnandola ai familiari per i funerali. La conducente dell’auto, difesa dall’avvocato Giuseppe Montale, è adesso indagata per omicidio stradale. I familiari di Tedesco sono rappresentati dall’avvocato Giovanni Gallo Afflitto.

