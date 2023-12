Tragedia a Canicattì, insegnante cade e muore mentre effettua potatura di un albero

Tragedia a Canicattì. Un docente dell’istituto agrario “Rosario Livatino” di Canicattì è deceduto in seguito ad una caduta da un’altezza di due metri avvenuta mentre stava effettuando la potatura di un albero in campagna. La vittima è Giuseppe Sanfilippo, 63 anni. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’uomo, stimato insegnante, lascia moglie e un figlio. Il dramma si è consumato domenica mattina.

Sanfilippo si era recato in un appezzamento di terra di proprietà del suocero per eseguire alcuni lavoretti di giardinaggio. Durante la potatura di un albero, forse a causa di un mancamento, è caduto sbattendo la testa contro un masso. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari che, non vedendo l’uomo far rientro in casa a pranzo, hanno raggiunto la campagna. Ed è lì che hanno trovato Sanfilippo a terra, ormai privo di vita.