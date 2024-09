Tragedia ad Agrigento, cade dal balcone mentre taglia una siepe: morto ex dirigente dell’Asp 

Dramma nel centro di Agrigento. Un medico in pensione, Angelo Castellana, è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione mentre era impegnato a tagliare alcune siepi. La tragedia si è consumata nel pomeriggio nel cortile Piano Sanzo, a ridosso di via Giacomo Matteotti. La vittima, 71 anni, è stato per anni dirigente di medicina legale e fiscale dell’Asp di Agrigento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che prendere atto del decesso dell’uomo.