Apertura

Tragedia di Natale a Canicattì, uomo trovato morto in casa

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito con molto probabilità da un malore

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Tragedia il giorno di Natale a Canicattì. Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato scoperto poco prima delle 15  all’interno della sua abitazione. 
Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito con molto probabilità da un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme; sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sull’episodio la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

