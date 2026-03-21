Agrigento

Officina e deposito di mezzi senza autorizzazioni: scatta il sequestro a San Leone

I vigili hanno riscontrato l'assenza di certificazioni e l'esercizio abusivo: i sigilli sono stati confermati dalla Procura

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

Il blitz è scattato lungo la zona rivierasca di Agrigento, dove la Polizia Locale ha messo fine a un’attività di autoriparazione completamente abusiva.

Gli agenti, nell’ambito dei controlli sul territorio volti a contrastare l’illegalità diffusa e a tutelare l’ambiente, si sono presentati presso un’officina situata nella frazione balneare di San Leone. Al momento dell’ispezione, i vigili urbani hanno accertato che il titolare esercitava la professione di meccanico senza possedere alcuna delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge.

Oltre all’attività di riparazione non dichiarata, l’uomo aveva adibito un’ampia area esterna a deposito per la raccolta di auto inutilizzate e fuori uso. Tale centro di stoccaggio, privo di qualsiasi sistema di messa in sicurezza per i rifiuti pericolosi, operava in totale assenza di titoli autorizzativi. La situazione ha fatto scattare immediatamente il sequestro penale dell’intera area e dell’attrezzatura presente, trasformando quella che appariva come una semplice officina in un vero e proprio centro di raccolta abusivo. I sigilli sono stati successivamente convalidati dalla Procura.

Per il titolare della struttura è scattata la denuncia a piede libero alle autorità competenti. Oltre alle conseguenze di natura penale legate alla gestione illecita dei rifiuti e all’esercizio abusivo della professione, l’uomo è stato colpito da una pesante sanzione amministrativa. La multa notificata ammonta a 5.164,00 euro, una cifra la cui riscossione ricade sotto la competenza della Camera di Commercio.

Argomenti Correlati:#controlli#multe#polizia municipale

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