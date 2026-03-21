Messina
Scosse di terremoto magnitudo 4.6 tra Messina e Palermo
Due scosse di terremoto avvertite chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel mar Tirreno
Due scosse di terremoto avvertite chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel mar Tirreno Meridionale di fronte a Messina.
La scossa delle 2:46 di magnitudo 4.6 e’ avvenuta a una profondita’ di 29 km. Quella delle 2:49, di magnitudo 4.3, e’ avvenuta nella zona delle Isole Eolie (Messina) a una profondita’ di 11 km
Redazione
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