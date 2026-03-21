Trasformano appartamento in piazza di spaccio, due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato due soggetti trapanesi di 35 e 37 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato alla repressione di reati legati allo spaccio di droga hanno sottoposto a perquisizione un appartamento, adibito a piazza di spaccio, nel quartiere San Giuliano.

Fatto ingresso nell’abitazione i Carabinieri hanno sorpreso i due trapanesi in possesso di hashish, residui di cocaina, un bilancino di precisione e soldi in contanti, tutti posti sotto sequestro.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida per entrambi sono stati posti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.