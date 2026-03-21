Trapani

Trasformano appartamento in piazza di spaccio, due arresti

Trovati in possesso di hashish, residui di cocaina, un bilancino di precisione e soldi in contanti, tutti posti sotto sequestro

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato due soggetti trapanesi di 35 e 37 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato alla repressione di reati legati allo spaccio di droga hanno sottoposto a perquisizione un appartamento, adibito a piazza di spaccio, nel quartiere San Giuliano.

Fatto ingresso nell’abitazione i Carabinieri hanno sorpreso i due trapanesi in possesso di hashish, residui di cocaina, un bilancino di precisione e soldi in contanti, tutti posti sotto sequestro.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida per entrambi sono stati posti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Messina

Scosse di terremoto magnitudo 4.6 tra Messina e Palermo
Trapani

Trasformano appartamento in piazza di spaccio, due arresti
Palermo

Carabinieri trovano 20 chili di hashish e un’arma clandestina durante controlli, indagini
Agrigento

L’Opi accende un focus su “Intelligenza artificiale e Medicina basata sulle evidenze”
Catania

Cercano di appropriarsi del patrimonio di 3 milioni di euro di un’anziana, due misure cautelari
Apertura

Si pente Iachinu: in molti cominciano a tremare
banner italpress istituzionale banner italpress tv