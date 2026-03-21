Cercano di appropriarsi del patrimonio di 3 milioni di euro di un’anziana, due misure cautelari





Su disposizione della Procura della Repubblica distrettuale di Catania, la Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania nei confronti di un uomo di 53 anni, sottoposto alla misura del divieto temporaneo di esercitare attività lavorativa e professionale presso istituti bancari e di credito per la durata di dodici mesi, e di una donna di 50 anni sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. territorialmente competente per tre giorni alla settimana.

Le indagini svolte dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile di Catania – hanno permesso di acquisire allo stato attuale degli atti, ferma restando la presunzione di innocenza, “gravi elementi indiziari a carico degli indagati, per i delitti di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata”. Le investigazioni – attivate da una solerte segnalazione proveniente da funzionari di un istituto bancario del Capoluogo etneo, presso gli Uffici della Squadra Mobile, avente ad oggetto una circonvenzione ai danni di una loro facoltosa anziana cliente, senza figli né parenti vicini, – hanno permesso di cogliere le fasi più importanti dell’attività criminosa in itinere, posta in essere dalle indagate in concorso con altri complici.

“Le attività di indagine di tipo tradizionale e tecnico, tempestivamente avviate, hanno consentito infatti di identificare gli indagati, intenti a realizzare una serie di operazioni necessarie per appropriarsi del patrimonio della vittima, ammontante a circa 3 milioni di euro”. Il 24.11.2025 era stata eseguita la prima trance dell’operazione con la sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere di una fioraia, ritenuta a livello di gravità indiziaria deus ex machina dell’intera operazione illecita, e degli arresti domiciliari di un avvocato. In particolare la fioraia, vicina di casa dell’anziana, ha svolto il ruolo più importante, accaparrandosi la fiducia della persona offesa, manipolandola, isolandola dal contesto esterno e rendendola completamente dipendente da lei e da sua figlia.

La vittima, ottantacinquenne, era stata isolata in casa dalla fioraia che l’aveva invitata a non avere alcun contatto, anche solo telefonico, con parenti e/o persone estranee se non tramite lei. All’anziana era stato di fatto reso impossibile anche il ricevimento della corrispondenza, in quanto la stessa indagata aveva anche invitato il portiere dello stabile a consegnarla esclusivamente a lei.