Tragedia in Germania, 51enne empedoclino morto in incidente stradale 

La vittima è Simone Gramaglia, 51 anni. A Porto Empedocle era molto conosciuto per aver lavorato in un supermercato ma anche per aver gestito un piccolo bar allo stadio comunale

Pubblicato 44 minuti fa
Tragedia in Germania. Un 51enne empedoclino – Simone Gramaglia – è deceduto in un drammatico incidente stradale. L’uomo, molto conosciuto a Porto Empedocle, aveva lasciato la sua terra per cercare fortuna all’estero. L’episodio si è verificato lo scorso 15 settembre.

Secondo una prima ricostruzione, Gramaglia si trovava in auto in compagnia di due amici quando – per cause ancora in corso di accertamento – il veicolo si sarebbe schiantato contro un’altra vettura. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e per Gramaglia non c’è stato niente da fare. Per il riconoscimento della salma si è dovuto ricorrere all’esame del Dna. Il 51enne era conosciuto a Porto Empedocle.

Prima di trasferirsi in Germania aveva svolto attività lavorativa come impiegato in un supermercato e aveva gestito anche un piccolo bar insieme al suocero all’interno dello stadio comunale del paese. Gramaglia, separato, lascia tre figlie. Queste ultime hanno avviato una raccolta fondi per coprire le spese di trasporto della salma raccogliendo, grazie alla generosità degli empedoclini, oltre 2.500 euro. 

