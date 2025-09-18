Giavellotto, Giusi Parolino prima classificata agli Open Outdoor 2025

Nell’ambito della Manifestazione regionale Open Outdoor 2025 di atletica leggera l’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino con m. 28,39 si è classificata prima nella gara di lancio del giavellotto femminile e ha concluso la gara soltanto dopo pochi lanci a causa di un risentimento alla spalla destra che le ha penalizzato la performance.

La giavellottista orgoglio della Sicilia, che nel mese di luglio a Palermo ha vinto i campionati assoluti siciliani 2025, anche quest’anno con il suo amato giavellotto, ha portato a casa la medaglia d’oro ai campionati italiani lanci lunghi invernali, la medaglia d’oro ai campionati italiani estivi e, come se non bastasse, ha stabilito varie miglior prestazioni italiane di categoria con l’attrezzo assoluto e un nuovo record siciliano.

“Con la gara di Siracusa concludo soddisfatta anche l’anno 2025”- dichiara la Parolino; adesso qualche settimana di riposo e poi inizierò la preparazione invernale per la stagione agonistica 2026.

La manifestazione è stata impreziosita da due eccellenti risultati in campo giovanile; il primo stabilito dall’atleta della No Al Doping Ragusa, che ha scritto una pagina di storia dell’atletica siciliana stabilendo il nuovo record regionale Cadetti nel salto triplo con la misura di14,10 metri. Un balzo che non solo ha migliorato un limite che resisteva da oltre vent’anni– il 13,99 realizzato da Filippo Musso (Pol. Decathlon Palermo) nel lontano 2003 – ma che rappresenta anche la migliore prestazione italiana di categoria del 2025; il secondo eccellente risultato è stato stabilito da un altro talento siciliano, Luca Cavazzuti della società Siracusa Atletica, che ha corso i 1500 m. in 3:47,99 migliorando lo storico primato siciliano di Giuseppe D’Urso di 3:48,6 stabilito a Catania il 23,10,1986.