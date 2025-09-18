Siracusa

Sorpresi con prodotti alimentari rubati al supermercato, arrestati tre giovani

La refurtiva è state restituita al supermercato e i tre sono stati arrestati. 

Pubblicato 2 ore fa
I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia e della Sezione Radiomobile hanno arrestato un ragazzo e due ragazze ventenni, di origine romena e residenti a Catania, di cui due con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per un furto aggravato commesso ai danni di un supermercato di via Elorina a Siracusa.

Martedì pomeriggio i Carabinieri, tempestivamente intervenuti a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso i tre giovani con una considerevole quantità di prodotti alimentari occultati in uno zaino e due borse, per un valore complessivo di oltre 400 euro.

