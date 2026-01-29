Tragedia sfiorata a Palma di Montechiaro, auto finisce nel balcone di una casa 

Momenti di panico questa sera a Palma di Montechiaro per un’auto, senza conducente , che ha finito la sua corsa letteralmente nel balcone di un’abitazione a pochi metri dalla spiaggia. È accaduto sul lungomare Todaro, nella zona marinara della Città del Gattopardo.

Non è ancora chiaro se il proprietario del veicolo ha dimenticato di azionare il freno a mano, o se è stato uno smottamento del terreno che ha fatto “scivolare” l’auto, fatto sta che il mezzo ha percorso un dirupo entrando letteralmente a casa di persone. Nella corsa, finita praticamente sulla spiaggia, l’auto ha anche colpito due bombole di gas presenti nell’abitazione. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, il personale del 118 e la polizia. Non si registrano – per puro caso – feriti.