La sensazione è che l’inchiesta ormai nota come “Eventopoli” sia soltanto la punta dell’iceberg. Potrebbe avere risultanze molto più ampie di quanto finora trapelato sulla stampa il lavoro condotto dalla Procura della Repubblica e dal procuratore Giovanni Di Leo, che ha chiesto (e ottenuto) gli arresti (domiciliari ndr) del deputato Lillo Pisano nel contesto dell’inchiesta ribattezzata “Eventopoli”. Tutto emerge dalle centinaia di pagine di atti allegate alla richiesta di arresto del parlamentare, che Grandangolo ha avuto modo di pubblicare in esclusiva già nelle scorse settimane. Un’indagine poderosa e ramificata che potrebbe portare a sorprese importanti già nei prossimi mesi. In un articolo di qualche giorno fa l’avevamo ribattezzata “la stagione delle inchieste”. Perchè il quadro che emerge, al netto di eventuali responsabilità ancora da accertare, è certamente quello di una gestione “ballerina” di contributi e finanziamenti pubblici arrivati ad Agrigento.

Tra le carte di “Eventopoli” emerge un’altra attività investigativa ancora in corso e che punta dritto alla manifestazione “Capitale della Cultura 2025”. Due sono gli elementi (ad oggi) di interesse: il primo è l’acquisizione di una imponente mole di documenti relativi alla cabina di regia, il gruppo di lavoro che tra il 2024 ed il 2025 si è occupato della kermesse (delegati della Regione, dei Beni Culturali, del Comune e della Fondazione); il secondo, forse ancora più importante, è che il procedimento penale in corso è un modello 21, vale a dire a carico di persone note. Questo vuol dire che ci sono indagati. Chi siano, al momento, non è dato sapere. Nelle oltre 10 mila pagine depositate – tra intercettazioni, note di servizio, acquisizioni documentali – si intuisce (è un eufemismo ndr) che le “attenzioni” dell’ufficio guidato dal procuratore Giovanni Di Leo non si limitano soltanto agli eventi (già noti) finiti sotto la lente di ingrandimento (il concerto di Achille Lauro e gli eventi del Natale 2022 ndr) ma c’è molto di più: il titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e (almeno) l’ultima edizione del Mandorlo in Fiore.

Ed è proprio in riferimento a questa kermesse che in molti atti depositati dalla Procura nel filone “Eventopoli” – per permettere agli indagati di esercitare il diritto alla difesa e quindi ormai noti ai più – compare il nome dell’ex assessore ai Grandi eventi Carmelo Cantone. In realtà il suo nominativo era emerso quasi per caso durante le indagini su Salvo Prestia, già direttore della Fondazione Pirandello. Gli investigatori, scavando tra la galassia di associazioni culturali utilizzate per intercettare i contributi pubblici, scoprono che in una di queste – la “Segnali” – Prestia e Cantone sono soci. Ad onor del vero è la stessa polizia giudiziaria a “limitare” il ruolo dell’ex assessore in una sola fase di costituzione dell’associazione, addebitando invece le (presunte) condotte delittuose al solo Prestia che invece operava direttamente sul conto corrente. “Segnali”, in particolare, emette una fattura di 15.300 euro alla Fondazione di cui Prestia è direttore generale nell’ambito degli eventi “Xenia Akragantos 2022”. Gli investigatori rilevano alcune anomalie: la prima è una descrizione generica della prestazione eseguita ed un importo cospicuo, la marca da bollo presenta una data di emissione molto in anticipo rispetto all’emissione della ricevuta e il nominativo apposto della quietanza non corrisponde al legale rappresentante, un’anziana nata a Cosenza. Prestia apre un conto corrente intestato all’associazione nel maggio 2021 e deposita in banca copia dell’atto costitutivo. Qui emerge un’altra anomalia. Uno dei soci fondatori non esisterebbe. In sostanza, ritiene la polizia giudiziaria, veniva falsificata la copia dell’atto costitutivo in banca per l’apertura del conto corrente. Infine, annotano gli investigatori, il 17 aprile 2023 viene accreditata la somma di 15.300 euro sul conto dell’associazione culturale che Prestia trasferiva tre giorni più tardi su conti a lui riconducibili.

Ma torniamo a Carmelo Cantone che in “Eventopoli” non risulta indagato ma il cui nome compare spesso nelle oltre diecimila pagine di atti depositati dalla Procura di Agrigento. Come già anticipato, però, ci sono diversi filoni d’inchiesta che viaggiano parallelamente. Uno di questi riguarda l’ultima edizione del Mandorlo in Fiore, kermesse di cui Cantone era l’organizzatore coadiuvato da uno staff tecnico (consulente tecnico organizzativo, consulente per la definizione del programma artistico e responsabile Festival Regionale del Folklore ndr ) di persone a lui vicine. Gli investigatori, anche alla luce di un esposto di un imprenditore e delle intercettazioni acquisite, ritengono sussistenti “forti criticità attinenti alla gestione delle somme stanziate dal Comune di Agrigento per la realizzazione della 78ª edizione del Mandrorlo in fiore, che si è svolto dal 7 al 15 marzo, finanziamenti interamente gestiti dall’organizzatore dell’evento coadiuvato dal suo staff tecnico”. In un’altra informativa del 27 gennaio 2026 la polizia giudiziaria ipotizza che “nell’ambito della gestione degli eventi di carattere turistico-culturali in particolare modo nella città di Agrigento, nel corso degli ultimi anni si sia consolidato un sistema di tipo associativo-clientelare alquanto anomalo di affidamento degli stessi eventi in capo ad alcuni enti, associazioni e fondazioni”. Il 23 febbraio 2026 un ex consigliere comunale mette a verbale davanti ai pm: “Gallo ha un braccio destro al Comune che da quarant’anni gestisce tutto ciò che riguarda lo spettacolo che si chiama Carmelo Cantone [..] Prestia prima era il braccio destro di Cantone, poi è diventato uno dei bracci destri di Pisano..”. Le indagini proseguono e la “stagione delle inchieste” non è ancora conclusa.