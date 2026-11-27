Colpo grosso a Campobello di Licata. Ignoti malviventi la scorsa notte hanno fatto irruzione in una gioielleria lungo corso Vittorio Emanuele. I banditi, utilizzando un carro attrezzi e un fuoristrada, hanno sfondato la saracinesca dell’esercizio commerciale. Una volta dentro sono riusciti a portare via l’intera cassaforte e fuggire.

Sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal forte trambusto e dall’allarme della gioielleria, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere dell’attività commerciale. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma comunque ingente.