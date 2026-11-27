Via Cesare Battisti, nel centro di Agrigento, si è illuminata grazie all’iniziativa degli esercenti della zona. Una grande stella sospesa tra i palazzi e diversi giochi di luce sono stati installati lungo la strada, creando un allestimento natalizio realizzato direttamente dai commercianti. L’accensione è stata documentata dal fotografo Peppe Lazzano, che ha condiviso sui social le immagini degli addobbi. Il suo intervento ha evidenziato il lavoro comune degli operatori commerciali, che hanno deciso di unire le risorse e le forze per anticipare l’atmosfera delle festività nel cuore della città.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito sull’organizzazione del Natale agrigentino. Nelle scorse settimane, le difficoltà nel reperimento delle risorse economiche avevano alimentato le polemiche sulla programmazione delle festività. Il consulente del sindaco per il turismo, Giuseppe Mendola, aveva prospettato un calendario ridimensionato, senza il tradizionale concertone di Capodanno. Anche l’installazione delle luminarie comunali era rimasta legata alla disponibilità di finanziamenti regionali. La situazione aveva sollevato dubbi sui tempi di preparazione degli addobbi e sulla possibilità di garantire un programma completo per il periodo natalizio. Il 24 novembre, la giunta comunale ha autorizzato il prelievo di 48.800 euro dal fondo di riserva. Le somme serviranno a coprire il noleggio, l’installazione e la manutenzione degli addobbi luminosi previsti dal Comune.

Secondo quanto stabilito, le luminarie comunali dovrebbero rimanere accese dall’8 dicembre al 6 gennaio. L’amministrazione ha scelto di anticipare le risorse per rispettare i tempi di allestimento, in attesa dell’esito della richiesta di finanziamento regionale, fino a 50 mila euro, presentata per il progetto Agrigento, luci di Natale dalla città al mare. Nel frattempo, in via Cesare Battisti, l’iniziativa privata ha già portato i primi addobbi nel centro cittadino. Le luci installate dai commercianti rappresentano così il primo segnale visibile dell’avvicinarsi delle festività, mentre resta da definire il quadro complessivo degli interventi sostenuti dal Comune e dalla Regione. NTW Press