Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel pomeriggio odierno, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, la Dott.ssa Maria Anna Barraco, Presidente del Soroptimist International d’Italia – Club di Agrigento, accompagnata dalla socia fondatrice del club Caterina Busetta e dalla socia creatrice della stanza Rosaria Leto, nonché da una rappresentanza delle altre socie fondatrici, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Federico Palmieri e del Comandante del Reparto Operativo Tenente Colonnello Vincenzo Bulla, ha consegnato materiale informativo e di sensibilizzazione destinato alle donne vittime di violenza accolte nella “Stanza tutta per sé”.

L’iniziativa si inserisce nel solco della consolidata collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist, avviata a livello nazionale nel 2015 e concretizzatasi ad Agrigento l’8 marzo 2017, con l’inaugurazione di uno spazio protetto all’interno della caserma, realizzato con il contributo del Club agrigentino e dedicato all’ascolto delle donne vittime di violenza e delle altre persone vulnerabili. Lo scorso 6 marzo, nell’ambito della medesima collaborazione, il Club aveva già donato al Comando Provinciale un computer di ultima generazione destinato alla stanza. La consegna del materiale informativo rappresenta un ulteriore contributo al comune impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, nella sensibilizzazione sul fenomeno e nel sostegno alle vittime, affinché possano trovare nelle istituzioni un punto di riferimento sicuro cui rivolgersi.