Agrigento

Maddalusa, Iacono e Catanzaro (PD): “Tutela dei residenti ma nel rispetto della legalità”

Catanzaro e Iacono hanno inoltre manifestato la propria disponibilità a presentare tutti gli atti parlamentari che potranno risultare utili per contribuire alla risoluzione della questione

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Questa mattina ad Agrigento il presidente del gruppo parlamentare PD ARS, On. Michele Catanzaro, e la deputata del PD alla Camera, On. Giovanna Iacono, hanno partecipato ad un incontro con i consiglieri comunali del PD, Giampiero Carta e Sandro Fanara, e con gli assessori del PD, Eleonora Sciortino e Giuseppe Riccobene, per esprimere vicinanza agli abitanti di Maddalusa e all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Sodano, impegnata nel seguire con attenzione e senso di responsabilità la vicenda dell’approvvigionamento idrico nel quartiere, dove da tempo si registra una situazione di forte disagio. Catanzaro e Iacono hanno inoltre manifestato la propria disponibilità a presentare tutti gli atti parlamentari che potranno risultare utili per contribuire alla risoluzione della questione. «Siamo tutti impegnati», hanno dichiarato, «a garantire tutela e ascolto ai residenti, consapevoli che si tratta di un servizio essenziale e che ogni passaggio deve avvenire nel pieno rispetto della legalità».

In vista del tavolo tecnico convocato per la prossima settimana, al quale prenderanno parte tutte le autorità competenti, Catanzaro e Iacono hanno assicurato che seguiranno con la massima attenzione gli esiti del confronto e vigileranno affinché vengano individuate e attuate, nel più breve tempo possibile, le soluzioni tecniche e normative necessarie a risolvere la vicenda. «È necessario fare chiarezza e garantire risposte concrete ai cittadini, che non possono continuare a subire i disagi derivanti dalla mancanza di un servizio essenziale», concludono.

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