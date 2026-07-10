Maddalusa, Iacono e Catanzaro (PD): “Tutela dei residenti ma nel rispetto della legalità”

Questa mattina ad Agrigento il presidente del gruppo parlamentare PD ARS, On. Michele Catanzaro, e la deputata del PD alla Camera, On. Giovanna Iacono, hanno partecipato ad un incontro con i consiglieri comunali del PD, Giampiero Carta e Sandro Fanara, e con gli assessori del PD, Eleonora Sciortino e Giuseppe Riccobene, per esprimere vicinanza agli abitanti di Maddalusa e all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Sodano, impegnata nel seguire con attenzione e senso di responsabilità la vicenda dell’approvvigionamento idrico nel quartiere, dove da tempo si registra una situazione di forte disagio. Catanzaro e Iacono hanno inoltre manifestato la propria disponibilità a presentare tutti gli atti parlamentari che potranno risultare utili per contribuire alla risoluzione della questione. «Siamo tutti impegnati», hanno dichiarato, «a garantire tutela e ascolto ai residenti, consapevoli che si tratta di un servizio essenziale e che ogni passaggio deve avvenire nel pieno rispetto della legalità».

In vista del tavolo tecnico convocato per la prossima settimana, al quale prenderanno parte tutte le autorità competenti, Catanzaro e Iacono hanno assicurato che seguiranno con la massima attenzione gli esiti del confronto e vigileranno affinché vengano individuate e attuate, nel più breve tempo possibile, le soluzioni tecniche e normative necessarie a risolvere la vicenda. «È necessario fare chiarezza e garantire risposte concrete ai cittadini, che non possono continuare a subire i disagi derivanti dalla mancanza di un servizio essenziale», concludono.