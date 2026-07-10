“Caso Maddalusa”, Italia Viva presenta interrogazione parlamentare
Presentata un'interrogazione parlamentare sulla crisi idrica di Maddalusa, dove 2.000 persone sono prive di acqua da due mesi.
Il deputato Davide Faraone (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla crisi idrica di Maddalusa, dove 2.000 persone sono prive di acqua da due mesi. “L’atto punta a risolvere il blocco delle forniture agli immobili abusivi, una situazione definita paradossale dopo sessant’anni di tolleranza istituzionale e servizi garantiti”, spiega Roberta Lala segretaria provinciale del partito e assessore della Giunta Sodano. Faraone chiede ai ministri delle Infrastrutture, dell’Interno e della Salute di promuovere un tavolo tecnico con Regione e Comune “per una soluzione straordinaria e temporanea che assicuri il rifornimento idrico senza implicare sanatorie urbanistiche”. L’obiettivo è tutelare la salute di bambini e disabili, sollecitando “norme che garantiscano i servizi essenziali primari anche in contesti irregolari, evitando che la repressione dell’abusivismo colpisca in modo sproporzionato i soggetti più vulnerabili”.