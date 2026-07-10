Caltanissetta

Corruzione, a processo il deputato regionale Mancuso

Il processo per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio al deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e al suo collaboratore Lorenzo Gaetano Tricoli.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si terrà il prossimo 22 settembre, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il processo per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio al deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e al suo collaboratore Lorenzo Gaetano Tricoli. Lo ha deciso il Gip su richiesta della Procura. Secondo l’accusa il parlamentare avrebbe ricevuto complessivamente 12 mila euro per favorire un’associazione destinataria di finanziamenti pubblici regionali per 98mila euro per l’organizzazione di eventi e spettacoli nel Nisseno. A Lorenzo Tricoli è contestato anche il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche con una presunta rendicontazione di costi fittizi per circa 49 mila euro presentata alla Regione.

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