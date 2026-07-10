Si sono distinti durante il servizio, carabinieri premiati con la targa “appuntato Allotta”

Nella mattinata odierna, presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, si è svolta una cerimonia per la consegna delle ricompense concesse ai militari distintisi in attività di servizio e dell’ormai tradizionale Targa “Appuntato Allotta”.

Alla cerimonia hanno preso parte le principali Autorità istituzionali del territorio, tra cui il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, il Questore di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, il Sindaco di Agrigento, dott. Michele Sodano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Gabriele Baron, nonché l’Avv. Gaetano Allotta, Intendente di Finanza emerito e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e rappresentanti di varie Associazioni, accolti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le ricompense concesse a Carabinieri appartenenti ai reparti territoriali e investigativi dell’Arma operanti nella provincia di Agrigento, distintisi per professionalità, senso del dovere, spirito di servizio e dedizione nell’assolvimento dei compiti istituzionali. A seguire, alla presenza dell’Avv. Gaetano Allotta, è stata conferita la tradizionale Targa “Appuntato Allotta”. Il riconoscimento, istituito 46 anni fa in ricordo del padre Benedetto, Appuntato della Benemerita, è realizzato in argento, riporta l’antico stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri e viene assegnato, ogni anno, su designazione del Comandante Provinciale di Agrigento, a un militare particolarmente distintosi nello svolgimento dell’attività di servizio.

Nell’occasione, al Cavaliere di Gran Croce Avv. Gaetano Allotta è stata inoltre consegnata una targa di riconoscimento da parte dei Carabinieri di Agrigento, quale testimonianza di affetto, stima e riconoscenza per il suo storico legame con l’Arma.Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, ha rivolto un saluto alle Autorità presenti e ai militari premiati, evidenziando il significato della cerimonia quale momento di riconoscenza verso il personale dell’Arma distintosi in attività di servizio.L’occasione ha costituito anche un momento di vicinanza istituzionale e di riconoscenza verso i Carabinieri della provincia di Agrigento, quotidianamente impegnati, nelle Stazioni, nei reparti territoriali e nelle articolazioni investigative, a tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e del sereno vivere delle comunità.