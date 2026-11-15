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Tragico schianto tra auto e camion, morta una donna di 55 anni 

La donna viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in via di accertamento, si e' scontrata con un mezzo pesante

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale mortale, nel pomeriggio di oggi, in prossimità dello svincolo autostradale, lungo la strada provinciale 194 “Ragusana”, in territorio di Modica, dove è deceduta una donna di 55 anniStepahania Grechoriginaria di Malta.

La donna viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in via di accertamento, si e’ scontrata con un mezzo pesante. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre la vittima dall’autovettura. La strada e’ momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

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