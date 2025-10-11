Agrigento

Trasportava turista senza aver attivato il tassametro, multa e fermo del taxi

Duecento euro di multa, fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni e sospensione temporanea della licenza

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Duecento euro di multa, fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni e sospensione temporanea della licenza. È il bilancio di un controllo effettuato dagli agenti della polizia locale di Agrigento nei confronti di un tassista.

L’uomo, fermato per un accertamento, è stato sorpreso a trasportare per le vie della città una turista senza avere attivato – così come previsto dalla legge – il tassametro. Per questo motivo. oltre la multa, sono scattate anche la sospensione temporanea della licenza e il fermo amministrativo dell’auto per un mese. 

