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Folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica, grave operaio

E' ricoverato in prognosi riservata.

Pubblicato 50 secondi fa
Da Redazione

Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica.
La vittima è arrivata intorno alle 18 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. E’ ricoverato in prognosi riservata.

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