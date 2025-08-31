Apertura

Trovato il corpo senza vita della turista scomparsa in mare

La donna, con pinne e maschera, si era allontanata dal gommone condotto dal coniuge novantenne

E’ stata trovato da un peschereccio in navigazione al largo dell’isola di Lipari il corpo dell’ottantacinquenne turista romana della quale non si avevano più notizie dallo scorso venerdì. La donna, con pinne e maschera, si era allontanata dal gommone condotto dal coniuge novantenne, vicino al Faraglione di Pollara. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera di Lipari

