Castrofilippo

Ha salvato una donna e il figlio disabile da incendio, il plauso del SIM Carabinieri

Il vice brigadiere Giovanni Buonomo, libero dal servizio, è intervenuto all’interno di un’abitazione dove era in corso un incendio mettendo in salvo delle persone

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Agrigento esprimere il più vivo plauso per l’eroico gesto compiuto del Vice Brigadiere, Giovanni Buonomo, che pur non essendo in servizio è “intervenuto con coraggio e tempestività mettendo a rischio la propria incolumità per salvare una vita umana, rappresenta l’essenza più pura del nostro giuramento. Essere Carabinieri, si legge nella nota, non è un mestiere, ma una scelta di vita che si onora ogni giorno, dentro e fuori la caserma. Questo episodio sottolinea l’importanza del presidio costante sul territorio e lo spirito di sacrificio che contraddistingue ogni singolo operatore. Ai colleghi intervenuti va il nostro più profondo ringraziamento per aver evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta che l’Arma è, e resterà sempre, il punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini”, conclude il SIM Carabinieri di Agrigento che auspica che la meritoria attività venga riconosciuta nelle dovute sedi.

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