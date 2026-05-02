S. Stefano Quisquina tra i Comuni più efficienti nella gestione finanziaria

La Regione Siciliana premia i Comuni più efficienti nella gestione finanziaria. Con il decreto dirigenziale del 30 aprile 2026, il Dipartimento delle Autonomie locali ha disposto la liquidazione delle somme destinate agli enti che si sono distinti per capacità di riscossione e puntualità amministrativa . Si tratta di un intervento previsto dalla legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, che ha istituito un fondo da 4,5 milioni di euro destinato ai Comuni “virtuosi”, cioè quelli che hanno saputo migliorare le proprie entrate e rispettare le scadenze contabili.

Nell’elenco dei Comuni configura Santo Stefano di Quisquina.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal Comune di Santo Stefano Quisquina , unico in provincia di Agrigento, quale esempio di virtuosità finanziaria. Questo importante risultato testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione nella gestione responsabile delle risorse pubbliche, orientata alla trasparenza, all’equilibrio di bilancio e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini”, dichiara il sindaco Francesco Cacciatore. “Si tratta di un traguardo significativo che premia il lavoro svolto con serietà e lungimiranza. Abbiamo dimostrato che è possibile coniugare rigore finanziario e attenzione ai bisogni della comunità, senza rinunciare agli investimenti per lo sviluppo del territorio. Il riconoscimento rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a proseguire su questa strada, consolidando buone pratiche amministrative e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali”, ha concluso il primo cittadino.