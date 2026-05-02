Scontro tra due auto in contrada Crocca: ci sono feriti

Incidente stradale nei pressi di contrada Crocca tra Favara e Villaggio Mosè. A scontrarsi due auto, forse a causa di una mancata precedenza. Sul posto intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che si stanno occupando della viabilità e una pattuglia dei Carabinieri per accertare le cause dell’incidente. Traffico parzialmente rallentato.