Licata

Licata, vandali in azione alla Villetta Garibaldi: danneggiata la panchina rossa

L'amministrazione ha già provveduto a ripristinare la panchina e condanna il gesto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Licata danneggiata la panchina rossa presso la Villetta Garibaldi, simbolo di memoria, rispetto e impegno contro la violenza sulle donne.

“Il danneggiamento di un bene così significativo rappresenta un gesto grave, che offende l’intera comunità e i valori che essa è chiamata a difendere ogni giorno”, si legge in una nota da parte dell’Amministrazione comunale che condanna il gesto. “Abbiamo provveduto tempestivamente al ripristino della panchina, quale segno concreto di vicinanza e rispetto verso tutte le donne vittime di violenza. L’OPA, osservatorio permanente anti violenza, ha donato questa panchina alla Città di Licata, e noi cittadini dobbiamo rispettare e custodire questo bene. La Città è chiamata, oggi più che mai, a custodire questi simboli e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla responsabilità collettiva”; conclude l’amministrazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Scontro moto con auto, morto medico-anestetista
Apertura

Mafia dei pascoli, Pasquale Ciaccio lascia i domiciliari
Agrigento

Lancia mobili e un divano dal balcone, denunciato 26enne ad Agrigento
Apertura

Travolto da un camioncino, grave un bambino di 5 anni
Apertura

Perde il controllo della moto e si schianta: muore un 17enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv